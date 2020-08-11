В Минздраве России утверждают, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения вакцины, разработанной в Центре имени Гамалеи. Власти России подчеркивают, что вакцина прошла все необходимые испытания как на животных, так и на добровольцах. Отмечается, что препарат не содержит компонентов вируса COVID-19.

Напомним, — Владимир Путин сегодня объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса.