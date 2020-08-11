В российском посольстве в Словакии назвали неконструктивным действием высылку троих российских дипломатов

В российском посольстве в Словакии назвали неконструктивными и достойными сожаления действия Братиславы, объявившей персонами нон-грата троих российских дипломатов. Они уже покинули страну. В российском МИДе ранее выразили мнение, что без влияния США в этой ситуации не обошлось.

Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения со Словакией, несмотря на нее недружественные действия, заявили в российском посольстве в ответ на высылку трех российских дипломатов. Как пояснили в словацком МИДе, она связана со злоупотреблениями при выдаче виз. Премьер-министр страны Игорь Матович пояснил, что положением воспользовались для свершения убийства в Германии. Словацкие СМИ писали, что речь идет об убийстве в Берлине выходца из Чечни и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который в России был объявлен в розыск по обвинению в терроризме. Напомню, что немецкая прокуратура считает, что сделано это было по заказу Москвы.

Словацкие СМИ писали, что один из подозреваемых в убийстве под вымышленным именем въехал в Евросоюз по визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге. Матович в своем заявлении подчеркнул, что злоупотребление визами не может остаться без ответа, в соцсетях он добавил: «Словакия -не банановая республика, где можно высмеивать дипломатические правила». Между тем в российском МИДе видят в этом жесте влияние США. Глава министерства Сергей Лавров обратил внимание, что только в Соединенных Штатов приветствовали высылку дипломатов, со Словакией же у России никогда не возникало политических проблем.

МИД РФ заявили, что Россия зеркально ответит на эту меру.