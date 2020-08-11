Роспотребнадзор сообщает о том, что в двух районах Тувы выявили распространение возбудителей чумы

Там проживает несколько десятков человек. Специалисты обработали территорию вокруг населенных пунктах. Речь идет о районах, граничащих с Монголией. Там было зафиксировано несколько случаев заражения бубонной чумой.
2020-08-11T14:33:15+03:00
2020-08-11T14:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 11 августа 2020
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