Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что можно обеспечить безопасность учебного процесса.
Попова подчеркнула, что для детей в стране планируют изготовить 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что можно обеспечить безопасность учебного процесса.
Попова подчеркнула, что для детей в стране планируют изготовить 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…