Российское посольство в Словакии сообщает, что три дипломата, объявленные персонами нон грата, покинули страну

Их заподозрили в шпионаже. В МИДе России накануне сказали, что Москва зеркально отреагирует на решение о высылке.
2020-08-11T14:31:19+03:00
2020-08-11T14:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 11 августа 2020
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