Врачи приняли решение госпитализировать Ефремова из здания суда

Ранее Ефремову вызвали в суд скорую помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где во вторник должно пройти очередное заседание по делу артиста.

«Начало процесса задерживается, была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова».

Пришедшие к Пресненскому суду обратили внимание на то, что актер с трудом смог выйти из машины. Он сильно хромал. Накануне адвокат Эльман Пашаев утверждал, что здоровье Ефремова сильно ухудшилось.

Напомним, актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.