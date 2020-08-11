МВД Белоруссии отчиталось еще о 2 тысячах задержанных в ходе ночных акций протеста в республике

Митингующие не согласны с итогами выборов президента, на которых, по утверждениям Центризбиркома, победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.

Спецтехника в Минске вновь появилась еще днем. Центр города вновь оказался фактически перекрыт. Из-за этого группы протестующих появлялись в разных местах. Кое-где им удалось перекрыть дорогу: в том числе и с участием автомобилистов, которые выходили из своих машин. В эфире телеканала РБК участники протестных акций рассказали: они не намерены сдаваться.

Интернет-издание Tut.by сообщает о единичных случаях, когда протестующие возводили баррикады в виде мусорных баков и камней. Сотрудники МВД, в свою очередь, ближе к ночи начали применять спецтехнику и разгоняли демонстрантов слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. Некоторые жаловались на использование ОМОНовцами резиновых пуль – в частности, ими ранили журналистку местного интернет-издания «Наша Нива». Его главреда Егора Мартиновича задержали. Один человек, по данным белорусского МВД, погиб: в ведомстве утверждают, что он якобы пытался бросить в милиционеров некое взрывное устройство, но оно взорвалось в руке.

Неспокойно и в других городах: слушатель «Эха Москвы» Евгений, в частности, рассказал о разгоне протестующих в Мозыре.

Протестные акции также состоялись в Бресте, Гродно и ряде других городов.

После первой ночи протестов в Белоруссии, состоявшейся сразу после выборов, МВД Белоруссии сообщало о 3 тысячах задержанных.