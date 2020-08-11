Z Архив новостей новости
5 5 6 855
14:08, 11 августа 2020

МВД Белоруссии отчиталось еще о 2 тысячах задержанных в ходе ночных акций протеста в республике

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Митингующие не согласны с итогами выборов президента, на которых, по утверждениям Центризбиркома, победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.

Спецтехника в Минске вновь появилась еще днем. Центр города вновь оказался фактически перекрыт. Из-за этого группы протестующих появлялись в разных местах. Кое-где им удалось перекрыть дорогу: в том числе и с участием автомобилистов, которые выходили из своих машин. В эфире телеканала РБК участники протестных акций рассказали: они не намерены сдаваться.

Интернет-издание Tut.by сообщает о единичных случаях, когда протестующие возводили баррикады в виде мусорных баков и камней. Сотрудники МВД, в свою очередь, ближе к ночи начали применять спецтехнику и разгоняли демонстрантов слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. Некоторые жаловались на использование ОМОНовцами резиновых пуль – в частности, ими ранили журналистку местного интернет-издания «Наша Нива». Его главреда Егора Мартиновича задержали. Один человек, по данным белорусского МВД, погиб: в ведомстве утверждают, что он якобы пытался бросить в милиционеров некое взрывное устройство, но оно взорвалось в руке.
Неспокойно и в других городах: слушатель «Эха Москвы» Евгений, в частности, рассказал о разгоне протестующих в Мозыре.

Протестные акции также состоялись в Бресте, Гродно и ряде других городов.

После первой ночи протестов в Белоруссии, состоявшейся сразу после выборов, МВД Белоруссии сообщало о 3 тысячах задержанных.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 70 6 6531 12:29
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 295 6 32302 08.08
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 88 6 10465 09.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 88 6 10758 10.08
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 449 6 60785 07.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 109 6 16334 06:34
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 228 6 35298 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 159 6 25176 08.08
Новости

Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса По утверждению Путина, российская вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет…

5 38 6 6923
Новости

Путин: Одна из моих дочерей сделала прививку от коронавируса «В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все»...

5 70 6 12735
Новости

EPA Жестким разгоном, задержаниями и гибелью человека завершился второй вечер протестов в Белоруссии Тысячи людей вышли на улицы в разных городах страны, чтобы выразить несогласные с результатами выборов…

5 31 6 5978
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Друзья, желаю вам победы над опостылевшим диктатором При нем фактически уничтожены выборы, задавлены гражданские права и свободы, дубина политических репрессий обрушена на оппозицию…

5 106 6 20702 09.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бочка варенья and корзина печенья «Руку Кремля» не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашёл ее. Теперь будут «искать» у населения, решая сугубо прагматические задачи…

5 97 6 19810 06.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Ждать курс на адекватность Зачем нужен был реальный арест Сафронова и зачем от него требуют раскрыть источники его статей? Почему бы не предоставить хоть одно реальное обоснование вины, вместо кормежки байками?..

5 31 6 7003 07.08
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я приняла очень тяжелое для себя решение Светлана Тихановская: Я приняла очень тяжелое для себя решение Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, какой была изначально. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит, дети — это самое важное в жизни…

5 173 6 39577 11:17
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Думаю, будет жарче Как думаете, кто сегодня рискнул положить «на белорусский стол номер один» эту статью? Пресс-служба или все-таки спец-служба? А кто потом окажется на этом столе?..

5 74 6 17589 07.08

Популярное за неделю

Новости

Светлана Тихановская находится в Литве Это сообщил в твиттере глава МИД Литвы Линас Линкявичюс…

5 77 6 27726
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Становится понятно, что опасность огромная и что белорусские партизаны через несколько часов войдут в Москву и в наказание за испуг Лукашенко, вероятно, засеют картофелем Красную площадь…

5 67 6 102214 05.08
#слушать 50:08 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 87 6 10328 09.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ефремов высветил в нас такое, что стало страшно смотреть То, что он так играет сейчас, – кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком…

5 189 6 313115 07.08
Блоги

Дмитрий Гордон украинский журналист

+ Интервью с Александром Лукашенко Интервью с Александром Лукашенко Та я про Москву уже даже не говорю. Без денег там делать нечего. А у меня нет денег. Вы понимаете? У меня нет денег, чтобы бежать и там жить, как Янукович. И это не главное. Это важно: важно, потому что у меня же еще и дети…

5 165 6 133604 06.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8674411
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4588053

Сегодня в эфире