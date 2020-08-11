Распространено еще одно обращение Тихановской, в котором она призывает белорусов не участвовать в протестных акциях

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. В своем видеообращении она сказала, что приняла такое решение абсолютно самостоятельно, уехала к детям.

Позже было распространено еще одно видеообращение Тихановской, в котором она призывает белорусов не участвовать в протестных акциях.

Как отмечает издание «Медуза», видео опубликовал провластный белорусский Телеграм-канал. Когда и где оно было записано, не уточняется. Тихановская читает текст с листа, не глядя в камеру.