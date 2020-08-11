Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, как утверждают в ее штабе, вынудили уехать в Литву

Сама она подтвердила, что покинула страну, но не уточнила, где сейчас находится.

Свое решение покинуть Белоруссию, уверяет Тихановская в записанном недавно видеообращении, она приняла самостоятельно. Она настаивает: на это не могли повлиять ни родные, ни соратники, ни муж, блогер Сергей Тихановский. По словам политика, она оказалась перед крайне тяжелым выбором, а также поняла, что надежды на закалку в ходе кампании не оправдались. Кандидат в президенты Белоруссии призналась: она осталась слабой женщиной, которой была изначально. Сама она озаглавила свое обращение «Я уехала к детям».

Ранее в штабе Тихановской говорили, что на протяжении нескольких часов не могли с ней связаться. Позднее о пересечении ей границы с Литвой сообщили в белорусском Госпогранкомитете. Там утверждают: выезд был свободным и беспрепятственным. В литовском МИДе заверили, что Тихановская «в безопасности». Между тем ее доверенное лицо Ольга Ковалькова утверждает, что отъезд политика организовали белорусские власти и что у нее не было выбора. Взамен, как отмечается, была отпущена начальница штаба Тихановской Мария Мороз.

Светлана Тихановская ранее заявила, что не признает итоги прошедших в Белоруссии президентских выборов. По утверждениям Центризбиркома, у нее около 10% голосов, в то время как действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80%. Эти данные привели к массовым протестам и столкновениям с полицией.