Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич отметил, что организация находится в контакте с российскими властями. Эксперты должны выяснить, насколько новая вакцина соответствует международным стандартам.
Напомним, сегодня Владимир Путин сообщил, что зарегистрирована российская вакцина от коронавируса, которая разработана в центре имени Гамалеи.
В ВОЗ предупреждают, что ускоренное производство вакцины от коронавируса не должно идти за счет безопасности лекарства
Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич отметил, что организация находится в контакте с российскими властями. Эксперты должны выяснить, насколько новая вакцина соответствует международным стандартам.