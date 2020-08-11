В ВОЗ предупреждают, что ускоренное производство вакцины от коронавируса не должно идти за счет безопасности лекарства

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич отметил, что организация находится в контакте с российскими властями. Эксперты должны выяснить, насколько новая вакцина соответствует международным стандартам.

Напомним, сегодня Владимир Путин сообщил, что зарегистрирована российская вакцина от коронавируса, которая разработана в центре имени Гамалеи.