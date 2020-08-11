Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали «Спутник V»

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ранее фармкомпании призвали этого не делать.

«Спутник V» – такое название получила российская вакцина, по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли. «Этот первый очень важный для нашей страны шаг, вообще для всего мира», — сказал Владимир Путин и поблагодарил ее разработчиков. Он добавил, что одна из его дочерей уже сделала прививку, у нее поднялась температура, но сейчас она чувствует себя хорошо. Президент выразил надежду на то, что вскоре начнется массовый выпуск препарата. Но вакцинация, подчеркнул он, будет исключительно добровольной.

В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна и формирует длительный иммунитет – до двух лет. Отложить регистрацию препарата ранее призывали в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, в которую входят ведущие международные фармацевтические концерны. Опасения там связывают с тем, что вакцину тестировали лишь десятки человек вопреки протоколу – исследование на тысячах добровольцев лишь предстоит провести. В Ассоциации просили не подвергать людей опасности, преследуя цель оказаться первыми на рынке. В Росздравнадзоре и Минздраве с этим не согласились.

Вакцинацию медработников планируется начать уже в конце августа – начале сентября. Первые партии препарата готовы к отправке в регионы. В гражданский оборот он поступит на 1 января