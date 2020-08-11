TUT.BY опроверг опубликованную ранее информацию о местонахождении журналиста «Медузы»

Местонахождение журналиста интернет-издания «Медуза» Максима Солопова до сих пор неизвестно. Белорусские издания ранее сообщили о том, что его нашли в одном из изоляторов в Минске, однако позднее сами же эти данные опровергли.

Солопов уже свыше 30 с лишним часов не выходит на связь. Около часа назад белорусское интернет-издание Tut.by утверждало, что журналист находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске, при этом не приведя никаких источников информации. Издание позднее признало: на самом деле, в этом изоляторе находился военный корреспондент Семен Пегов, которого накануне отпустили. Не подтвердили обнаружение Солопова и в самой «Медузе».

Журналист пропал в ночь на 10 августа, когда в различных городах Белоруссии начались протесты несогласных с результатами выборов президента страны. Корреспонденты интернет-издания Daily Storm, которые так же были задержаны в Минске, рассказали, что силовики избили Солопова. Власти Белоруссии никакой информации о его местонахождении не сообщили. Адвокат проекта «Правозащита Открытки» Антон Гашинский, в свою очередь, предполагает, что журналиста доставили в СИЗО города Жодино.

Освободить задержанных в Белоруссии российских журналистов, включая Солопова, потребовали издания «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК, президентский Совет по правам человека и Союз журналистов России. В МИДе назвали действия белорусских силовиков «непропорциональными».