Министр просвещения: занятия в российских школах и вузах начнутся 1 сентября в очном формате

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что занятия в российских школах и вузах начнутся 1-го сентября в очном формате. При этом будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. В частности, обязательно ношение масок. Иностранных студентов будут допускать в российские вузы после двухнедельного карантина.