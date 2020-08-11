Министр просвещения: занятия в российских школах и вузах начнутся 1 сентября в очном формате

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что занятия в российских школах и вузах начнутся 1-го сентября в очном формате. При этом будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. В частности, обязательно ношение масок. Иностранных студентов будут допускать в российские вузы после двухнедельного карантина.
2020-08-11T12:33:58+03:00
2020-08-11T12:33:58+03:00
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12:33, 11 августа 2020
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