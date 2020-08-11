В пострадавшем от взрыва порту Бейрута остаются контейнеры с опасными химическими веществами

Из одного из них вытекает жидкость.

Пока не убрали в безопасное место еще как минимум 20 контейнеров, которые могут быть вредны для здоровья людей и экологии. Сначала были замечены ящики со знаком, который обозначает химическую опасность, там текла неизвестная жидкость, сообщает в агентство Associated Press со ссылкой на члена французской команды, приехавшей в Ливан для помощи в ликвидации последствий. Группа экспертов в области химических веществ из Франции и Италии вместе с ливанскими спасателями работает над тем, чтобы обеспечить безопасность контейнеров.

Власти Ливана назвали причиной мощных взрывов в порту Бейрута хранившуюся на складе аммиачную селитру, в большом количестве она была конфискована таможней шесть лет назад и находилась на складе.

В Бейруте прошла многотысячная акция протеста. Ее участники считают, что власти несут ответственность за произошедшую трагедию и гибель людей.