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12:06, 11 августа 2020

СК отказался провести проверку из-за задержания журналистов «Эхо Москвы» Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр

Ведущие радиостанции обратились в правоохранительные органы после задержания 29 июня возле столичного управления МВД. На Петровке 38 шли одиночные пикеты, Плющев и Фельгенгауэр пришли освещать мероприятие, в акции не участвовали. Однако оказались спустя некоторое время в автозаке. Несмотря на редакционные удостоверения, защитные маски и перчатки. Представители журналистов попросили СК проверить полицейских на предмет превышения полномочий и воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста.

Следственный спустя почти полтора месяца ответил, что в заявлении о преступлении нет достаточных оснований даже для проведения проверки. В ответе замруководителя Тверского следственного отдела СК говорится, что полицейские обладают полномочиями по доставлению граждан в территориальные подразделения для разбирательств, сообщает адвокат Федор Сирош из объединения «Апология протеста».

СК все еще может начать проверку, но ответ ведомства не очень процессуальный, не очень понятно, как на него реагировать, сказал Сирош изданию МБХ Медиа.



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