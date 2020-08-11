Белорусская ассоциация журналистов сообщила о двух пострадавших сотрудниках СМИ в ходе протестных акций

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель руководителя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

«На данный момент мы знаем о двух пострадавших. Одну девушку вчера ранило резиновой пулей, она до сих пор остается в больнице, и еще одну журналистку контузило во время разгона вчера на Пушкинском проспекте, она попала в место, где стреляли шумовыми гранами, но она чувствует себя нормально», — сказал он.

Б.Горецкий добавил, что местных журналистов активно задерживают во время работы на митингах.

«У нас много задержанных журналистов. Сегодня в Минске мы ожидаем судов над восемью нашими коллегами. В регионах Беларуси несколько десятков журналистов тоже или осуждены к аресту или ожидают судов. Формально за участие в несанкционированной акции или в мелком хулиганстве», — отметил он.

При этом Б.Горецкий подчеркнул, что речь идет о журналистах, у которых были удостоверения и которые профессионально работали на акциях, освещая ход событий.

По информации замруководителя Белорусской ассоциации журналистов, о местонахождении корреспондента «Медузы» Максима Солопова по-прежнему ничего неизвестно. Ранее «Медуза» сообщала об исчезновении своего специального корреспондента, по данным СМИ, его избили сотрудники милиции в ночь на 10 августа, после чего связь с ним потеряна.

В Белоруссии второй день проходят протесты несогласных с итогами выборов президента Белоруссии. Тысячи людей вышли на улицы в разных городах страны после того как было объявлено о победе действующего президента Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов голосов.