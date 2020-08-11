Посольство России в Минске устанавливает обстоятельства задержания и местонахождение российских граждан, в том числе журналистов. В дипмиссии призывают представителей СМИ к осторожности во время протестных акций, а также напоминают, что журналистская деятельность без аккредитации – это нарушение белорусского законодательства.

Из-за отсутствия аккредитации задержанным российским журналистам могут вменить участие в несанкционированных митингах, — сказал в эфире «Эха» адвокат Антон Гашинский.

Адвокат отметил, что российские журналисты своевременно подавали документы на получение аккредитации, однако им было в этом отказано.

Издание «Медуза» уже больше суток не может связаться со своим специальным корреспондентом Максимом Солоповым, которые освещал президентские выборы и протесты. В ночь на 10 августа Солопова задержали вместе с другими российскими журналистами.