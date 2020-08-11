Путин: Одна из моих дочерей сделала прививку от коронавируса

«В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все» — сказал Путин.

Об этом пишет Интерфакс. Ранее Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. По его словам российская вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет.

«Мы должны наладить массовый выпуск вакцины, чтобы все, кто хочет, могли воспользоваться достижением наших ученых» — заявил Путин.

Вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно — отметил президент.