Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан быть умеренными в еде и воспитывать в себе бережливость

Это сообщает агентство Синьхуа. По мнению китайского руководства, пандемия коронавируса посылает тревожный сигнал продовольственной безопасности страны.
2020-08-11T11:33:31+03:00
2020-08-11T11:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 11 августа 2020
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