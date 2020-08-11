Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств при покупке туров по России. Документ опубликован на сайте правительства. Продолжительность тура должна быть не менее четырех ночей. В программе участвуют все регионы, однако самые загруженные направления предполагают кешбэк вне высокого сезона.