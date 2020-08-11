Адвокат Иван Павлов сообщил, что журналисту Ивану Сафронову запрещены телефонные звонки и свидания с родными

Сафронов арестован по делу о госизмене. Уже больше месяца он находится в СИЗО.
2020-08-11T11:32:39+03:00
2020-08-11T12:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 11 августа 2020
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