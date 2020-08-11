Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором подтвердила, что покинула Белоруссию

Она говорит, что уехала к детям и приняла такое решение абсолютно самостоятельно, — сообщает РИА.

Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил, что Светлана Тихановская сегодня утром выехала из страны. Пограничники утверждают, что Тихановская пересекла границу свободно, никаких действий в отношении нее не предпринималось. В то же время доверенное лицо политика Ольга Ковалькова рассказала агентству TUT.BY, что отъезд организовали белорусские власти. Это позволило освободить начальника штаба Тихановской Марию Мороз, которая оказалась заложницей в этой ситуации.

Сегодня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская находится в Литве и она в безопасности. Президент Литвы проинформирован о прибытии Тихановской. Президентская администрация поддерживает с ней постоянную связь, — сообщает агентство ВNS со ссылкой на представителя литовского президента.