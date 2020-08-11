Адвокат: Задержанным в Белоруссии российским журналистам могут вменить участие в несанкционированных митингах

Из-за отсутствия аккредитации задержанным в Белоруссии российским журналистам могут вменить участие в несанкционированных митингах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Антон Гашинский.

«Проблема в том, что все иностранные журналисты находятся здесь без аккредитации и соответственно нарушают статью 22.9 КоАП республики Беларусь. Кроме этого, дополнительно им могут вменить еще как минимум три административных статьи. Первое статья – это участие в несанкционированных митингах, потому что, как правило, эти лица задержаны непосредственно на этих мероприятиях. Также можно им вменить статью неповиновение законным требованиям сотрудникам милиции и мелкое хулиганство. Совокупно это может привести к наказанию в виде 30 суток ареста», — сказал он.

Адвокат отметил, что российские журналисты своевременно подавали документы на получение аккредитации, однако белорусские власти не выдали разрешение.

А.Гашинский также добавил, что он занимается поиском корреспондента «Медузы» Максима Солопова.

«Одно из предположительно мест, где он может находиться – это Жодино, в ИВС, в тюрьме, потому что всех задержанных с Минска свозят туда и там уже в очень быстром режиме прогоняют через суд, дают сутки и оставляют там отбывать наказание. Во всех остальных местах его нет. Посмотрим, если он будет находиться там, я его смогу посетить и участвовать в суде, чтобы его защитить», — заключил он.

Ранее немедленно освободить российских журналистов потребовали от Минска президентский Совет по правам человека, Союз журналистов России и ряд российских СМИ. Об одном из задержанных журналистов, корреспонденте «Медузы» Максиме Солопове, известно, что его избили сотрудники милиции, после часа ночи связь с ним оборвалась, его местонахождение неизвестно.