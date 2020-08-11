В Росздравнадзоре считают, что негативное отношение к российской вакцине основано на незнании результатов исследований

В ходе третьей фазы исследования вакцины, которая последует после регистрации проведут ее испытание на добровольцах. В их число войдет несколько тысяч человек и это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, сообщила сайту РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко. По ее словам, Россия — страна с богатой историей разработки и производства вакцин, а в городах много предприятий и научных центров.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения сомневается, что вакцина центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям. Добровольцы были привиты разработанной отечественной вакциной и серьезных нежелательных реакций на нее не было, заключила руководитель Росздравнадзора.

Фармацевтические компании просят перенести регистрацию вакцины до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.