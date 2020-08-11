Минувшей ночью в Минске и других белорусских городах были столкновения между силовиками и протестующими, которые недовольны результатами президентских выборов.



Слушатель «Эха» из Минска по имени Сергей сказал в эфире радиостанции, что силовики действовали очень жестко.

В белорусском городе Мозырь милиция также решительно разогнала людей, которые собрались на площади, чтобы обсудить результаты выборов, — рассказал слушатель «Эха» Евгений.

Главный редактор портала Hrodna.life Алексей Шота рассказал в эфире РБК, что в Гродно уже некуда доставлять задержанных.

По данным белорусских СМИ, силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В свою очередь, протестующие возводили баррикады, а также бросали в силовиков камни и коктейли Молотова. По-прежнему нет информации о точном количестве задержанных и пострадавших. В то же время МВД сообщило об одном погибшем участнике протестных акций.