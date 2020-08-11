Санкции за кибератаку на бундестаг в отношении россиян могут быть введены после лета

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, прибывший в Москву с рабочим визитом.

Инициатива о введении так называемых «киберсанкций» в отношении российских хакеров, внесенная в конце мая Берлином, широко поддерживается в Евросоюзе, рассказал агентству «Интерфакс» министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Ей предстоит еще пройти определенные процедуры, но после летнего перерыва, рассчитывает глава МИДа, процесс быстро продвинется вперед. Речь идет о санкциях за хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году, ответственными за которую Берлин считает связанных с российской разведкой хакеров из группы Fancy Bear. Если инициатива Брелина будет одобрена, это будет первый случай применения режима киберсанкий Евросоюза, который был разработан еще несколько лет назад.

Маас также прокомментировал расследование убийства в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который в России был объявлен в розыск по обвинению в терроризме. Берлин считает, что его убили по заказу Москвы, в связи с чем персонами нон грата были объявлены два российских дипломата. Министр подчеркнул, что Россия не пошла на сотрудничество по этому делу, Германия оставляет за собой право на принятие новых мер реагирования.

Хайко Маас сегодня встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На повестке дня – двусторонние отношения, Сирия, Ливия и Украина