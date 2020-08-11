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10:32, 11 августа 2020

Посольство России в Белоруссии выясняет местонахождение фотокорреспондента «России сегодня» Ильи Питалева

Посольство России в Белоруссии выясняет местонахождение фотокорреспондента «России сегодня» Ильи Питалева, а также уточняет данные о возможных задержаниях россиян в ходе протестных акций, — сообщили РИА в дипмиссии.

Издание «Медуза» уже больше 30 часов не может связщаться со своим спецкором Максимом Солоповым. Он пропал в Минске. У редакции и родственников по-прежнему нет достоверной информации о том, где он находится. Солопова задержали в ночь на 10 августа вместе с другими российскими журналистами, в том числе Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, которые работают в Daily Storm. Журналисты Daily Storm рассказали, что перед задержанием Солопова сильно избили.



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