Ночью в Минске и других белорусских городах были столкновения между протестующими и силовиками

Последние применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В свою очередь, протестующие возводили баррикады, и, судя по сообщениям белорусских СМИ, бросали в силовиков камни и коктейли Молотова. Данных о точном количестве задержанных и пострадавших пока нет. В то же время МВД сообщило об одном погибшем среди протестующих.

Согласно данным белорусского ЦИКа, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Несмотря на объявленную победу, авторитет Лукашенко рухнул, — считает политолог Глеб Павловский.

Сам Лукашенко, напомню, заявил, что власть даст протестующим адекватный ответ и не допустит Майдана в Белоруссии.