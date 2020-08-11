И.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приостановил приватизацию в крае

Михаил Дегтерев считает, что есть люди, которые готовы воспользоваться возможностью и приватизировать краевое имущество в этом году и в следующем. Но этого временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края обещает не допустить. «Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет», написал Дегтярев в своем аккаунте в Инстаграме. Однако не уточнил, кто именно и какое имущество собирался приватизировать в ближайшие два года.

На фоне действий нового главы региона в Хабаровском крае продолжаются акции протеста. По будним дням они не такие многочисленные, как в выходные. Так накануне вечером, несколько десятков человек собрались у краевой администрации, прошли небольшим шествием и устроили митинг. На нем призывали проявить солидарность и поддержать граждан Белоруссии.

На акции звучали и традиционные лозунги в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.

Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края после того, как президент подписал указ об отставке предыдущего краевого главы — Сергея Фургала.