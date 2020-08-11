Апелляционный суд Вашингтона сегодня переслушает дело бывшего советника президента Трампа Майкла Флинна

Он признался в даче ложных показаний под присягой, но в отношении которого в июне Минюст США неожиданно снял все обвинения.

В конце июня Окружной Суд Вашингтона в составе коллегии из трёх судей решением два против одного утвердил снятие всех обвинений с бывшего трехзвездного генерала Майкла Флинна по запросу Минюста США. Будучи советником Трампа, Флинн в конце декабря 2016 года, когда Дональд Трамп уже был избран президентом, но еще не вступил в должность, обсуждал с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком снятие санкций с России.

После того, как это выяснилось, генерал Майкл Флинн подал в отставку в феврале 2017 года. Позднее он стал самым высокопоставленным чиновником администрации Трампа, кому были предъявлены обвинения в рамках расследования Боба Мюллера. Флинн пошел на сделку с правосудием и признал вину в даче ложных показаний — сделка с правосудием означает автоматическое обвинение в обмен на более мягкое наказание. Но в июне Минюст США, по настоянию президента Трампа, внезапно снял все обвинения с Флинна. С решением окружного суда, утвердившим снятие обвинений, не согласился судья Эммет Салливан, который попросил переслушать дело в полном составе суда из десяти судей.

Если решение о снятии обвинений с Майкла Флинна будет отменено, то бывшем генералу грозит до шести месяцев лишения свободы.