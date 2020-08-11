Уже более суток нет информации о местонахождении специального корреспондента издания «Медуза» Максима Солопова

Его избили в ходе разгона протестной акции в Минске и задержали вместе с другими журналистами – их уже отпустили.

Спецкор «Медузы» Максим Солопов до сих пор не вышел на связь ни с редакцией, ни с родными. Он освещал выборы президента Белоруссии и в ночь после голосования находился в центре Минска, где силовики жестко разгоняли акцию протеста. Последний раз Солопов говорил с редакцией около часа ночи. Корреспондент Daily Storm Антон Старков рассказал, что стал свидетелем избиения журналиста милицией, их обоих задержали, но посадили в разные автозаки. Куда повезли спецкора «Медузы», никто не знает. Его супруга выяснила в минской больнице скорой помощи, что такой пациент не поступал.

Ни в одном из отделений полиции Минска его также не нашли. Солопов не значится и в списке задержанных ГУВД. Никакой информации от официальных органов о его местонахождении нет. За последние дни были задержаны десятки журналистов, среди них много россиян. Из страны за работу без аккредитации выдворили сотрудников телеканалов «Дождь» и «Настоящее время».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «непропорциональными» действия белорусских силовиков в отношении журналистов.