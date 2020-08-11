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09:03, 11 августа 2020

В Минске ранена журналистка издания «Наша нива» Наталья Лубневская

Издание отмечало, что силовики прицельно стреляли по журналистам. Минувшей ночью в Минске также пропал главный редактор «Нашей нивы» Егор Мартинович. Он возвращался домой на своей машине и успел отправить в редакцию сигнал SOS.



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