На улицах Минска появились баррикады

Как сообщает издание «Медуза», для разгона протестующих был привлечен военный спецназ. МВД сообщило о гибели одного человека на улице Притыцкого. По версии силовиков, он пытался бросить в сотрудников милиции неустановленное взрывное устройство, но оно сработало у него в руке. В свою очередь, очевидцы сообщают, что в этого человека попала светошумовая граната. По данным белорусских СМИ, спецподразделения жестко задерживали демонстрантов, к которым присоединились автомобилисти. Они блокировали движение на улицах, ведущих в центр, чтобы не проехала военная техника.

Акции протеста прошли во многих белорусских городах. Их так же разогнал ОМОН. Телеграм-канал NEXTA сообщает о задержаниях в Могилеве, Витебске, Гродно и Бресте, где, как утверждается, спецназ стрелял по толпе резиновыми пулями. Точных данных о количестве участников протестов и пострадавших пока нет.