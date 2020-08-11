Светлана Тихановская находится в Литве

Это сообщил в твиттере глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Напомним, Тихановская была главным соперником Александра Лукашенко на выборах. Она заявила, что не признает результаты голосования, и объявила победителем себя. Еще вчера Тихановская говорила, что не намерена уезжать из Белоруссии.

10 августа штаб Тихановской сообщал, что ее удерживают в ЦИКе, куда она пришла опротестовать официальные результаты выборов. Позднее Тихановская вышла на связь, сообщила, что «приняла решение», ее дальнейшее местонахождение было неизвестно.