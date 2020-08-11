Bloomberg сообщает о появлении нового долларового миллиардера – это глава американской компании Apple Тим Кук

Агентство не приводит точных цифр, однако отмечает, что состояние Кука превысило 1 миллиард долларов благодаря подорожанию акций Apple. На прошлой неделе они выросли в цене почти на 5%. При этом эксперты Bloomberg не исключают, что на самом деле состояние Кука и менее миллиарда из-за того, что глава Apple мог совершать анонимные пожертвования на крупные суммы.
2020-08-11T08:33:22+03:00
2020-08-11T08:33:38+03:00
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08:33, 11 августа 2020
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