Bloomberg сообщает о появлении нового долларового миллиардера – это глава американской компании Apple Тим Кук

Агентство не приводит точных цифр, однако отмечает, что состояние Кука превысило 1 миллиард долларов благодаря подорожанию акций Apple. На прошлой неделе они выросли в цене почти на 5%. При этом эксперты Bloomberg не исключают, что на самом деле состояние Кука и менее миллиарда из-за того, что глава Apple мог совершать анонимные пожертвования на крупные суммы.