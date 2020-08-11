Росздравнадзор считает, что у фармацевтических компаний недостаточно информации о российской вакцине от коронавируса

Так зам.главы ведомства Валентина Косенко ответила на призывы отложить регистрацию вакцины. Косенко утверждает, что были привиты несколько сотен добровольцев, и серьезных нежелательных реакций не было.

В свою очередь Ассоциация организаций по клиническим исследованиям считает, что вакцина небезопасна, а стремление как можно быстрее завершить разработку в ассоциации назвали пережитком.