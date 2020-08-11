Судя по сообщениям из Минска, милиция вытеснила протестующих с центральных улиц

Как сообщает РБК, одним из последних очагов сопротивления стала улица Притыцкого, где возвели баррикады. МВД сообщило о гибели первого протестующего. Как утверждают в милиции, этот человек пытался бросить взрывное устройство, однако оно взорвалось у него в руке. Очевидцы сообщают, что это была светошумовая граната, которую бросили силовики. «Спутник Белоруссия» и Телеграм-канал NEXTA сообщали, что в омоновцев бросали коктейли Молотова.

Протестующие недовольны результатами президентских выборов, на которых, по данным ЦИКа, победил действующий президент Александр Лукашенко. Силовики использовали резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.