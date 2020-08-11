Закон о дополнительном выходном сегодня вступает в силу в России

Распространяется он на граждан старше 40 лет.

Внеплановый выходной можно будет взять один раз в год. Потратить его позволят только на прохождение диспансеризации и это надо будет доказать, то есть предоставить справку из медицинского учреждения. Министерство здравоохранения инициировало такую практику, чтобы увеличить число россиян, которые регулярно проверяют свое здоровье.

Изменения в трудовом кодексе затронут и тех, кому меньше 40 лет. Для них предусмотрена возможность взять выходной для диспансеризации один раз в 3 года. Это касается людей в возрасте от совершеннолетия до 39 лет. Те, кому осталось до пенсии 5 лет и работающие пенсионеры смогут дважды в год получать выходные, которые предназначены для проверки здоровья. С помощью нововведение министерство здравоохранения надеется вовлечь в процесс диагностики как можно большее число россиян.

Врачи отмечают, что диспансеризация позволяет выявить тяжелые заболевания на ранней стадии.