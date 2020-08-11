Инцидент со стрельбой произошел возле Белого дома в Вашингтоне

Дональд Трамп из-за этого прервал пресс-конференцию.

Дональд Трамп выступал на брифинге перед журналистами в белом доме, когда Секретная Служба экстренно эвакуировала президента США в бункер — после того, как возле Белого Дома произошла стрельба. Агент Секретной Службы подошел к президенту, после чего Трамп переспросил «простите», и со словами «понятно», покинул помещение.

Об инциденте он позднее сам рассказал журналистам, вернувшись на брифинг. Стрельба произошла со стороны здания Администрации президента — Эйзенхауэр Билдинг, которое находится на территории Белого Дома. Стрелявший был ранен агентом Секретной Службы и доставлен в больницу.

«Я себя чувствую очень безопасно с Секретной Службой», заявил журналистам Трамп. «Это фантастические люди, лучшие из лучших, высокотренированные», сказал президент США.

Секретная Служба США подтвердила факт стрельбы возле Белого Дома в коротком твите. На вопрос, проник ли стрелявший на территорию, Дональд Трамп ответил журналистам, что насколько он знает, нет.