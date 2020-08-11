Z Архив новостей новости
5 26 6 5021
08:03, 11 августа 2020

Жестким разгоном, задержаниями и гибелью человека завершился второй вечер протестов в Белоруссии

EPA
EPA

Тысячи людей вышли на улицы в разных городах страны, чтобы выразить несогласные с результатами выборов. Накануне было объявлено о победе действующего президента Александра Лукашенко, оппозиция не признала результаты голосования.

К вечеру, перед началом протестов, полиция начала оцеплять улицы. Вновь закрыли станции метро, перекрыли пешеходное движение. Люди собирались группами и пешком шли к центру, куда стянули ОМОН, внутренние войска, и, по данным агентства РИА Новости, спецназ КГБ «Альфа». Силовики и на этот раз были настроены на жесткий сценарий разгона – в ход против демонстрантов пошли дубинки, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Под обстрел попали и журналисты – корреспондента издания «Наша нива» госпитализировали с ранением ноги. В Белорусской ассоциации журналистов заявили, что стрельба по журналистам велась целенаправленно, пишет издание Deutsche Welle. Пострадавших много, есть и серьезно раненые и первый погибший. По версии МВД, у него в руках сдетонировало некое взрывное устройство, которое он собирался бросить в силовиков. По версии протестующих, мужчина погиб из-за попавшей в него светошумовой гранаты, пишут белорусские СМИ.

Демонстранты строили баррикады, кидали «коктейли Молотова» и запускали фейреврки. К протесту присоединились и автомобилисты, они в частности блокировали дорогу, чтобы помешать проезду военной техники. Издание «Медиазона» сообщает, что тогда силовики стали использовать для передвижения машины сокрой помощи. Известно также, что во время протестов автомобиль въехал в толпу бойцов ОМОН. Акции также прошли в других городах страны.

После первого дня протестов в Белоруссии возбудили уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и насилия в отношении сотрудников милиции. По официальным данным, были задержаны около 3 тысяч человек по всей стране.

Президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИДа Германии Хайко Маас призвали ЕС обсудить санкции для Белоруссии. В заявлении литовского лидера, которое приводит портал «Дельфи», говорится, что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые власти Белоруссии проводили все последние годы. 



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать…

5 132 6 68006 04.08
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 293 6 31942 08.08
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 81 6 8990 09.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 79 6 9266 10.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 47 6 5821 06:34
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 442 6 60506 07.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 222 6 33211 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 155 6 25050 08.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Друзья, желаю вам победы над опостылевшим диктатором При нем фактически уничтожены выборы, задавлены гражданские права и свободы, дубина политических репрессий обрушена на оппозицию…

5 106 6 20617 09.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бочка варенья and корзина печенья «Руку Кремля» не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашёл ее. Теперь будут «искать» у населения, решая сугубо прагматические задачи…

5 97 6 19271 06.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Ждать курс на адекватность Зачем нужен был реальный арест Сафронова и зачем от него требуют раскрыть источники его статей? Почему бы не предоставить хоть одно реальное обоснование вины, вместо кормежки байками?..

5 31 6 6996 07.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Думаю, будет жарче Как думаете, кто сегодня рискнул положить «на белорусский стол номер один» эту статью? Пресс-служба или все-таки спец-служба? А кто потом окажется на этом столе?..

5 74 6 17563 07.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Цель госпереворота в Белоруссии — чтобы она перестала быть союзником России Россия не будет спокойно наблюдать за антироссийским государственным переворотом в Белоруссии. И, если Лукашенко не справится сам, то Россия окажет братскому народу Белоруссии всю необходимую помощь…

5 87 6 21154 10.08
Блоги

Протест в Бейруте Протестующие требуют отставки правительства и наказания чиновников, по чьей вине в порту Бейрута произошел взрыв…

5 46 6 11091 08.08
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Два пути к демократии В следующем году думские выборы. Они имеют принципиальное значение. Это будет Дума эпохи большого транзита…

5 39 6 9862 09.08
Интервью Интервью

Максим Кац Кирилл Гончаров гости: Максим Кац, Кирилл Гончаров

Дебаты на Эхе. Гончаров против Каца: Репутация, государственные деньги, борьба за партию М.Кац: Возможность заниматься политикой в России у либерального человека только одна — «Яблоко». Поэтому я присоединился к «Яблоку». Да, пытаются меня исключить…
К.Гончаров: Максим, что значит «пытаются исключить»? Тебя исключили…

5 35 6 9079 08.08
#слушать 48:44 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ

Популярное за неделю

Новости

Белорусские протестующие собираются начать сегодня забастовку Они выступают за проведение новых выборов…

5 7 6 6338
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Становится понятно, что опасность огромная и что белорусские партизаны через несколько часов войдут в Москву и в наказание за испуг Лукашенко, вероятно, засеют картофелем Красную площадь…

5 67 6 101229 05.08
#слушать 50:08 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 82 6 8912 09.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ефремов высветил в нас такое, что стало страшно смотреть То, что он так играет сейчас, – кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком…

5 185 6 307934 07.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Батька, похоже, был прав Батька, похоже, был прав Вагнеровцы договорились о переезде в Санаторий за сутки до того, как «опоздали» на самолет…

5 154 6 348552 04.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8674135
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4587881

Сегодня в эфире