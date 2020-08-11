Жестким разгоном, задержаниями и гибелью человека завершился второй вечер протестов в Белоруссии

Тысячи людей вышли на улицы в разных городах страны, чтобы выразить несогласные с результатами выборов. Накануне было объявлено о победе действующего президента Александра Лукашенко, оппозиция не признала результаты голосования.

К вечеру, перед началом протестов, полиция начала оцеплять улицы. Вновь закрыли станции метро, перекрыли пешеходное движение. Люди собирались группами и пешком шли к центру, куда стянули ОМОН, внутренние войска, и, по данным агентства РИА Новости, спецназ КГБ «Альфа». Силовики и на этот раз были настроены на жесткий сценарий разгона – в ход против демонстрантов пошли дубинки, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Под обстрел попали и журналисты – корреспондента издания «Наша нива» госпитализировали с ранением ноги. В Белорусской ассоциации журналистов заявили, что стрельба по журналистам велась целенаправленно, пишет издание Deutsche Welle. Пострадавших много, есть и серьезно раненые и первый погибший. По версии МВД, у него в руках сдетонировало некое взрывное устройство, которое он собирался бросить в силовиков. По версии протестующих, мужчина погиб из-за попавшей в него светошумовой гранаты, пишут белорусские СМИ.

Демонстранты строили баррикады, кидали «коктейли Молотова» и запускали фейреврки. К протесту присоединились и автомобилисты, они в частности блокировали дорогу, чтобы помешать проезду военной техники. Издание «Медиазона» сообщает, что тогда силовики стали использовать для передвижения машины сокрой помощи. Известно также, что во время протестов автомобиль въехал в толпу бойцов ОМОН. Акции также прошли в других городах страны.

После первого дня протестов в Белоруссии возбудили уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и насилия в отношении сотрудников милиции. По официальным данным, были задержаны около 3 тысяч человек по всей стране.

Президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИДа Германии Хайко Маас призвали ЕС обсудить санкции для Белоруссии. В заявлении литовского лидера, которое приводит портал «Дельфи», говорится, что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые власти Белоруссии проводили все последние годы.