Тверской суд Москвы не стал арестовать трех активистов, которые облили краской здание Генпрокуратуры

Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Дмитрий Захватов, следствие просило отправить Игоря Башаримова в СИЗО, а Ивану Воробьевскому и Ольге Мисик назначить домашний арест. Вместо этого суд запретил им выход на улицу с 17 часов до 9 утра, приближаться ближе чем на 10 метров к зданиям государственных органов, посещать публичные мероприятия, а также использовать средства коммуникации. Молодых людей обвиняют в вандализме, что грозит им тюремным сроком до трех лет. По версии следствия, активисты облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осужденных фигурантов дела «Нового величия».