Тверской суд Москвы не стал арестовать трех активистов, которые облили краской здание Генпрокуратуры

Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Дмитрий Захватов, следствие просило отправить Игоря Башаримова в СИЗО, а Ивану Воробьевскому и Ольге Мисик назначить домашний арест. Вместо этого суд запретил им выход на улицу с 17 часов до 9 утра, приближаться ближе чем на 10 метров к зданиям государственных органов, посещать публичные мероприятия, а также использовать средства коммуникации. Молодых людей обвиняют в вандализме, что грозит им тюремным сроком до трех лет. По версии следствия, активисты облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осужденных фигурантов дела «Нового величия».
2020-08-11T07:33:01+03:00
2020-08-11T07:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 11 августа 2020
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