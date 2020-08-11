Агентство РИА Новости сообщило о пропаже в Минске своего фотокорреспондента Ильи Питалева. Его коллеги говорят, что примерно с шести часов вечера он не выходит на связь. Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Пятерых из них накануне отпустили. Местонахождение избитого при задержании корреспондента издания «Медуза» Максима Солопова до сих пор неизвестно.

Редакция газеты «Наша нива» сообщает о задержании в Минске своего главного редактора Егора Мартиновича. По информации издания, он возвращался ночью домой на автомобиле после освещения уличных столкновений. Ранее газета написала, что силовики в Минске прицельно стреляли в журналистов.