Владельцы TikTok намерены сегодня направить в американский суд иск, чтобы оспорить указ президента США Дональда Трампа

Владельцы популярного сервиса коротких видеороликов TikTok намерены сегодня направить в американский суд иск, чтобы оспорить указ президента США Дональда Трампа. Он фактически запрещает компании работать в Соединенных Штатах.

В иске действия американского президента в отношении китайской платформы по созданию развлекательных видео TikTok называются неконструктивными, поскольку компании не была предоставлена возможность дать ответ на обвинения в свой адрес. Сам указ просто повторяет риторику о Китае и базируется на спекуляциях и домыслах. О содержании обращения в суд сообщает Национальное общественное радио со ссылкой на источник. В соответствии с указом, о котором идет речь, через полтора месяца в силу вступит запрет для американских компаний на какие-либо сделки с владельцем TikTok — китайской компанией ByteDance. Трамп обвиняет сервис в передаче данных китайским властям и пропаганде. В указе говорится о том, что посредством TikTok власти КНР могут собирать личные данные граждан США, отслеживать местонахождение госслужащих и использовать эту информацию в шпионских целях.

В США у приложения около 100 миллионов пользователей. Сообщалось, что покупкой TikTok заинтересовалась корпорация Microsoft, а также Twitter. Сделка оценивалась в десятки миллиардов долларов.