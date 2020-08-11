Белорусские протестующие собираются начать сегодня забастовку

Они выступают за проведение новых выборов.

Сторонников белорусской оппозиции призывают присоединиться к национальной всеобщей забастовке сегодня с двенадцати часов дня. Среди требований протестующих указано освобождение в стране политических заключённых и проведение свободных выборов президента. Ранее о необходимости такой формы протеста говорил ныне арестованный блогер Сергей Тихановский, а в последние дни эти призывы появляются в телеграмм-канале Nexta, который координирует несогласных.

При этом вчера, белорусский интернет-портал tut.by сообщал, что металлургический завод в городе Жлобине в Гомельской области уже начал забастовку. Генеральный директор предприятия Дмитрий Корчик заверил государственное агентство «БелТА», что это не так. Тем не менее, источники РИА «Новости» подтвердили, что минимум два цеха — трубопрокатный и канатный, действительно прекратили работу.

ЦИК Белоруссии объявил, что президент Александр Лукашенко набрал на выборах более восьмидесяти процентов. Протестующие в это не верят и называют эти данные сфальсифицированными.