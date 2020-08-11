Ночные столкновения в Минске стали более ожесточенными после гибели протестующего

МВД Белоруссии сообщило о смерти мужчины и возложило вину на него самого. Ведомство утверждает, что он якобы пытался бросить в милиционеров бомбу, которая сработала у него в руках. Белорусские СМИ отмечают, что именно в этом месте силовики активно применяли светошумовые гранаты. ОМОН и внутренние войска использовали также резиновые пули и слезоточивый газ.

Агентство «Спутник Беларусь» сообщило, что протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью.

Крупнейший в стране телеграмм-канал «Нехта» опубликовал видеозапись, на которой машина наезжает на группу силовиков.

Накануне в столкновениях, по данным МВД, пострадали около ста человек, три тысячи были задержаны.