Госдепартамент США приветствовал высылку из Словакии трех российских дипломатов

Официальный представитель ведомства Морган Ортэгус написала в «Твиттере», что таким шагом страна дала понять, что не потерпит преступных действий России. Словацкий портал Acktuality со ссылкой на источники пишет, что дипломатов подозревают в шпионаже, а также в причастности к убийству в прошлом году в Берлине выходца из Чечни гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Поясняется, что предполагаемый убийца въехал в ЕС по словацкой визе, которая была выдана генконсульством страны в Петербурге. Российский МИД пообещал ответить на высылку дипломатов аналогичной мерой.