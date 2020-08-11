Сегодня завершается первый тур Российской футбольной премьер Лиги

Свои матчи проведут участники недавнего Суперкубка страны – Зенит и Локомотив.

Зенит сыграет с новичком Премьер Лиги – Ротором. В Волгограде ждали возвращения своей команды в Премьер Лигу, страшно подумать, 16 лет! Если б не пандемия, Волгоград-арена, да еще в матче против действующего Чемпиона страны, наверняка была бы забита под завязку. Понятно, что Зенит , хоть и играет в гостях – явный фаворит. Несколько настораживает только ситуация с коронавирусом. Накануне стало известно, что два игрока питерской команды находятся на карантине.

В другом матче дня Рубин будет принимать столичный Локомотив. Леонид Слуцкий в межсезонье провел в казанском клубе весьма качественное точечное усиление. Ну а одному из открытий минувшего сезона – полузащитнику Гвиче Кварацхелии— наверняка найдется, что доказать своей бывшей команде.

Телеканал МАТЧ ТВ начиная с 18 часов покажет встречу между Ротором и Зенитом.