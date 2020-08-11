В суде сегодня продолжится рассмотрение дела о ДТП со смертельным исходом в отношении актера Михаила Ефремова

В пресненском суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела о ДТП со смертельным исходом в отношении актера Михаила Ефремова. Адвокат потерпевшей стороны анонсировал некое значимое для хода дела событие.

На предстоящем заседании произойдет некое значимое для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно, сказал ранее изданию «Газета.ru» адвокат семьи погибшего мужчины Александр Добровинский. Он не стал уточнять, о чем именно идет речь. На прошлых заседаниях свидетели происшествия уже подтвердили, что после аварии Ефремову помогали выйти из его автомобиля, что до этого его машина чуть не спровоцировала другое ДТП. В суде также показали видео, на котором видно, что артист был в нетрезвом состоянии. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по, сказав, что представители потерпевших «собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля». Сам Ефремов, изначально признававший свою ответственность за случившееся, в суде заявил, что не может признать вину, поскольку ничего не помнит.

8 июня Ефремов на своем автомобиле вылетел на встречку и врезался в грузовик, водитель которого скончался. Экспертиза подтвердила, что в крови актера обнаружены следы алкоголя и наркотических веществ.