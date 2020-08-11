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05:22, 11 августа 2020

Портал «Чемпионат» опубликовал видеозапись, на которой бывший капитан сборной России Роман Широков напал на судью

Организатор турнира среди любительских команд сказал изданию, что в инциденте на поле во время игры должна разбираться полиция. Сам футболист это не комментировал.



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