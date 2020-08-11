Основатель мессенджера «Телеграмм» Павел Дуров сообщил борьбе с блокировками в Белоруссии

По его словам, сервис ввел инструменты против цензуры, чтобы оставаться доступным. Дуров отметил в «Твиттере», что связь все еще нестабильна, так как интернет в стране иногда полностью отключается. Накануне компании «Твиттер» и «Вайбер» выразили озабоченность из-за блокировки своих сервисов в Белоруссии. Проблемы с доступом в сеть в республике начались в день президентских выборов.